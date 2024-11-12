Курбангалееву признали иноагентом из-за финансирования британскими спецслужбами

Фото: peoples.ru (Фарида Курбангалеева признана в России иноагентом)

Финансирование британскими спецслужбами стало причиной признания экс-ведущей программы "Вести" Фариды Курбангалеевой иноагентом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российского министерства юстиции.

Поводом стала информация, которую она транслировала на своем YouTube-канале. Его спонсорами выступали спецслужбы Великобритании, а также Михаил Ходорковский и Илья Пономарев (признаны в России иноагентами), уточнили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Курбангалеевой. Она обвиняется в совершении преступления по статье о публичном оправдании терроризма.

Позже экс-ведущую программы "Вести" объявили в международный розыск. Также в ее деле могут появиться новые обвиняемые, утверждают СМИ.