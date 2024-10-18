Бывшая телеведущая Курбангалеева обжаловала статус иноагента

youtube.com/Фарида Курбангалеева (Фарида Курбангалеева признана иноагентом в РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решила обжаловать статус иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд столицы, куда поступил соответствующий иск.

Административным ответчиком выступит министерство юстиции России. Точной даты заседания по данному делу пока нет.

С 2007 по 2014 годы Курбангалеева была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас она ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.

Экс-телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды. 9 октября Курбангалееву объявили в международный розыск.