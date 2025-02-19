ФСБ возбудила дело против экс-депутата Пономарева по статье о захвате власти

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко/(Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

ФСБ России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других лиц по статьям о насильственном захвате власти, а также организации и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Ильи Пономарева и иных неустановленных лиц", – сообщили в ведомстве.

Основанием для возбуждения дела стали данные о создании Пономаревым в ноябре 2022 года в Польше политического движения "Съезд народных депутатов" (деятельность признана нежелательной на территории России), целью которого, по данным спецслужбы, является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

По информации ФСБ, с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий движения, в которых участвовали более 60 бывших российских парламентариев. В рамках этих мероприятий были разработаны и приняты более 30 антиконституционных документов, включая Конституцию "новой России" и законы "О переходном парламенте" и "О движении сопротивления".

На данный момент проводятся следственные действия в отношении Пономарева и его сообщников. В ФСБ подчеркнули, что все фигуранты дела и причастные к их деятельности лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали в 2022 году. Позже Минюст внес бывшего депутата в реестр физлиц-иноагентов, а 25 января Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

В феврале 2024 года в отношении бывшего депутата было возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, Пономарев принимал участие в деятельности "Легиона "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).