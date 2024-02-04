ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении экс-депутата ГД Пономарева

Фото: РИА Новости/Илья Питалев (Илья Пономарев признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, бывший парламентарий перешел на сторону противника и совершал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Также Пономарев принимал участие в деятельности "Легиона Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).

"С 2014 года Пономарев активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к РФ. Являлся единственным депутатом Государственной Думы, не поддержавшим указанное решение", – добавляется в сообщении.

После эмиграции обвиняемый продолжил заниматься антироссийской деятельностью. Он выступал в поддержку созданных на Украине вооруженных формирований, призывал россиян совершать госизмену и действия, направленные на насильственный захват власти, добавила служба.

"В последующем Пономарев вступил в украинское военизированное объединение "Легион Свобода России", при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации", – указало ведомство.

Кроме того, бывший депутат открыто использовал военную форму, знаки отличия, имел стрелковое оружие и публично демонстрировал их на украинском телевидении, а также заявлял о своем участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

На основании собранных материалов Следственное управление ФСБ РФ соединило в одном производстве уголовные дела.

В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ. Позже Минюст внес бывшего депутата в реестр физлиц-иноагентов. 25 января Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

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