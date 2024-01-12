Писатель Борис Акунин признан в РФ иноагентом

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом)

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) (внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Чхартишвили выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Проживающего за пределами РФ писателя внесли в список иноагентов также в связи с тем, что он принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также "участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Кроме того, в реестр внесли создателя телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обозревателя "Новой газеты" Александра Минкина и бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова.

Ранее в разговорах с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Акунин назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по российским городам оправданными.

За это комиссия ГД РФ по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить его в реестр иноагентов. Следователи возбудили против него уголовное дело, а Росфинмониторинг внес литератора в реестр террористов и экстремистов.

В рамках уголовного дела правоохранители пришли с обысками в столичное издательство "Захаров", так как именно оно эксклюзивно издает его книги.

По словам экспертов, хранение и чтение книг писателя не будет преследоваться по закону. Однако продажа и покупка книг автора будет расцениваться как финансирование терроризма.



