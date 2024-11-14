Суд Москвы заочно арестовал публициста Стомахина за распространение фейков о ВС РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Бориса Стомахин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бутырский суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца публициста Бориса Стомахина (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановление вступит в силу с момента его фактического задержания на территории России или при передаче его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Помимо этого, как уточнили в пресс-службе, публицист также объявлен в международный розыск.

Впервые Стомахин был обвинен еще в 2006 году. Тогда он получил пять лет из-за возбуждения ненависти и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

В ноябре 2011-го публицист вышел из колонии, но через полтора года вновь был задержан из-за своих статей, подпадавших под статью "Оправдание терроризма". За это он получил 6,5 года тюрьмы.

Уже в 2015 году суд приговорил Стомахина к семи годам лишения свободы по аналогичной статье. Как установило следствие и суд, подсудимый, находясь в СИЗО, передал для публикации в своем блоге текст статьи, посвященной терактам в Волгограде. В тексте он "одобряет и поддерживает действия организаторов взрывов".