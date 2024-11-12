Педиатр Буянова приговорена к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Столичный Тушинский районный суд приговорил педиатра Надежду Буянову к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС.

Так, Буянова признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения").

По данным СК, на прием к педиатру пришла женщина с 7-летним ребенком. Узнав, что он тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию словами о правомерном характере действий ВСУ.

Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После предъявления обвинений женщина была уволена, работодатели сослались на нарушение трудовых обязанностей.

В феврале СМИ сообщили, что Буянова через суд потребовала восстановить ее на работе в поликлинике.