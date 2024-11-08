Прокурор запросил 6 лет колонии для педиатра Буяновой по делу о фейках про ВС РФ

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Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Надежды Буяновой, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный суд.

Вместе с тем прокурор предложил запретить педиатру администрировать сайты на пять лет.

Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным СК, на прием к педиатру пришла женщина с 7-летним ребенком. Узнав, что он тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию словами о правомерном характере действий ВСУ.

В феврале СМИ сообщили, что Буянова через суд потребовала восстановить ее на работе в поликлинике. После предъявления ей обвинений женщина была уволена, работодатели сослались на нарушение трудовых обязанностей.

