Актер Смольянинов не стал обжаловать арест по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) не стал обжаловать заочный арест по делу о распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу", – говорится в документах.

Смольянинов был заочно арестован Басманным судом 29 октября. Актер обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка" и "Дуxless".