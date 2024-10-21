Продюсер Роднянский заочно приговорен к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов (Александр Роднянский признан в России иноагентом)

В Басманном суде Москвы приговорили продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 8 годам 6 месяцам колонии за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Роднянского признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Также ему запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Прокурор требовал назначить Роднянскому 9,6 года лишения свободы заочно, однако защита просила оправдать продюсера из-за отсутствия состава преступления. Суд также снял арест с имущества и счетов Роднянского, поскольку обеспечительные меры больше не требовались.

На данный момент Роднянский не проживает в России.

О заочном аресте продюсера стало известно в мае 2023 года. В рамках этого дела тогда заочно арестовали и режиссера Ивана Вырыпаева, который уже был заочно осужден на 7,5 года колонии. Уголовное дело было возбуждено из-за постов Роднянского в соцсетях, в которых он утверждал, что ВС РФ обстреливают Мариуполь, Киев и Запорожскую область.