Суд в Москве заочно арестовал Роднянского и Вырыпаева по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов (Александр Роднянский признан в России иноагентом)

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева, обвиняемых по делу о фейках о ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева", – рассказали в суде.

Там уточнили, что указанных деятелей кино обвиняют по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ, касающейся распространения ложной информации об использовании российских вооруженных сил.

Кроме того, как следует из базы данных МВД, режиссер Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье.

Накануне за распространение ложной информации о российской армии Головинский суд Москвы приговорил гражданина Колумбии к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Было установлено, что он с сообщниками через сеть мобильный устройств рассылал абонентам российских операторов фейки о действиях ВС РФ.

