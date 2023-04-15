СК не стал возбуждать дело о фейках в отношении Ксении Собчак – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, которая усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак", – сообщил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить материалы дела о причастности Собчак к распространению фейка "про государственное финансирование фестивалей".

В октябре прошлого года стало известно об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позднее главным подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал Бигаев.

В марте Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста Суханову, Романовскому и Бигаеву до 24 июня этого года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!