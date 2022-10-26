Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова до 24 декабря.

Его и экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Суханов и Романовский вину не признали. При этом директор Собчак заявил в суде, что готов принести извинения Чемезову и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей.

25 октября Суханова арестовали в столице и переправили в ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий. Потом выяснилось, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан и Романовский.

В свою очередь, Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. 26 октября в подмосковном доме журналистки организовали обыски. По информации прессы, Собчак уехала из России в ночь на 26 октября.

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов дал первые показания по делу о вымогательстве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!