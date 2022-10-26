Следствие ходатайствует об аресте коммерческого директора Собчак

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с просьбой об аресте коммерческого директора журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К. Н. Суханова и А. А. Кузьмина (экс-главред Tatler Ариан Романовский. – Прим. ред.), обвиняемых по статье о вымогательстве", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что суд намерен рассмотреть ходатайство следствия.

Суханова задержали в Москве 25 октября. Он был доставлен в столичный ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий.

Позже стало известно, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан Романовский. Ему вменили вину в вымогательстве. Как отмечалось позже, Романовский не признал вину.

Сама Собчак, по информации СМИ, в настоящее время находится за рубежом. Она покинула территорию России в ночь на 26 октября.



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