17:43Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте коммерческого директора Собчак
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с просьбой об аресте коммерческого директора журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К. Н. Суханова и А. А. Кузьмина (экс-главред Tatler Ариан Романовский. – Прим. ред.), обвиняемых по статье о вымогательстве", – уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что суд намерен рассмотреть ходатайство следствия.
Суханова задержали в Москве 25 октября. Он был доставлен в столичный ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий.
Позже стало известно, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан Романовский. Ему вменили вину в вымогательстве. Как отмечалось позже, Романовский не признал вину.
Сама Собчак, по информации СМИ, в настоящее время находится за рубежом. Она покинула территорию России в ночь на 26 октября.
В доме Собчак начали обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ
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