Задержанный по делу директора Собчак экс-главред Tatler не признал вину

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого задержали по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, не признал вину. Об этом сообщает газета "Известия".

Адвокат Романовского Гаджи Алиев отметил, что подзащитному предъявили обвинение в вымогательстве. Следствие планирует ходатайствовать об аресте экс-главреда Tatler.

Ранее Собчак рассказала, что ее директор не выходил на связь с утра вторника, 25 октября. При этом она заявила, что не располагает информацией о задержании Суханова.

Позже в правоохранительных органах подтвердили, что Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве "для проведения следственных действий".

Позже стало известно, что вместе с коммерческим директором журналистки задержали и Романовского. На следующий день в подмосковном доме Собчак прошли обыски.



В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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