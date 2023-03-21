Арест директору Собчак и экс-главреду Tatler по делу о вымогательстве продлили до 24 июня

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву до 24 июня этого года. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на судью Ирину Бунееву.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Суханову, Кузьмину и Бигаеву до 24 июня 2023 года", – подчеркнула она.

Об аресте Суханова и Романовского стало известно 26 октября 2022 года. Их обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позднее главным подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал Бигаев.

В декабре 2022 года Тверской суд Москвы продлил до 24 марта арест обвиняемых по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова.

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