Собчак опровергла информацию об увольнении Суханова с поста коммерческого директора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сообщения об увольнении задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова с должности коммерческого директора "Осторожно Media" являются ложью. Об этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, Суханов остается важным сотрудником, а после завершения разбирательств вернется к прежней работе. Собчак пояснила, что его обязанности временно распределены между членами команды. Вместе с тем журналистка указала, что все изменения носят технический характер, они необходимы для продолжения деятельности.

"Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор – любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает. Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег", – подчеркнула Собчак.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в окружении телеведущей сообщило об увольнении Суханова. При этом собеседник агентства рассказал, что коммерческого директора Собчак уволили еще 2 ноября.

О задержании Суханова стало известно 25 октября. После этого в подмосковном доме Собчак прошли обыски, а сама журналистка уехала из России.

Вместе с Сухановым был задержан и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Его и Суханова обвинили в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей. По данным следствия, указанную сумму они попросили за удаление информации о главе "Ростеха" из телеграм-канала "Тушите свет". При этом Суханова задержали во время получения 800 тысяч рублей.

Позже еще одним фигурантом дела стал журналист Тамерлан Бигаев. Адвокат Романовского Дмитрий Малютов рассказал, что Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет", посты в которые писали Романовский, Суханов и Бигаев. Юрист подчеркнул, что у экс-главреда Tatler был заключен с журналисткой договор. Аналогичные документы, по его словам, есть и у Бигаева и Дамиры Тамерлановой.

Все трое будут находиться под арестом минимум до конца декабря.

15 ноября Собчак приехала в столичный офис "Ростеха". Позже она публично извинилась перед Чемезовым и выразила сожаление, что действие ее коллег "нанесли вред Чемезову".



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