Мосгорсуд оставил в силе арест экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Московский городской суд не стал отменять арест, назначенный до 24 декабря 2022 года, в отношении бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд постановил решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – сказала судья Елена Лаврова.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

О аресте Суханова и Романовского стало известно 25 октября. Их обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из связанного с Собчак телеграм-канала "Тушите свет".

Еще одним подозреваемым по делу стал журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Он также был арестован.

Позже Собчак посетила офис "Ростеха", где встретилась с Чемезовым. После этого журналистка принесла ему публичные извинения.



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