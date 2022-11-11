Адвокат ответил, можно ли Собчак считать причастной к делу о вымогательстве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Адвокат Александр Добровинский ответил, можно ли считать телеведущую Ксению Собчак причастной к делу о вымогательстве. Об этом пишет "Лента.ру".

По его мнению, владелец канала не должен отвечать за все, что в нем размещается.

"Владелец торгового центра же не несет ответственность за то, что кто-то из арендаторов совершил преступление. Вот если журналисты смогут предоставить доказательства того, что тот самый материал был им предоставлен Ксенией, это уже будет иметь другое значение", – объяснил он.

Помощник телеведущей Кирилл Суханов и бывший главред издания Tatler Ариан Романовский были задержаны в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позже суд арестовал Суханова и Романовского до 24 декабря. После этого был арестован еще один подозреваемый по этому делу – журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Он будет содержаться в СИЗО до конца декабря.

В свою очередь, адвокат Романовского Дмитрий Малютов сообщил, что у журналиста был заключен договор с Собчак о публикациях в указанном телеграм-канале, где он был главным редактором.



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