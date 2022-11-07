Звездный адвокат заявил, что Собчак могла заключить сделку со следствием

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Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что известная телеведущая Ксения Собчак могла заключить сделку со следствием. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что это объясняет, почему журналистка перестала фигурировать в уголовном деле ее сотрудников. Специалист напомнил и об обыске, который сотрудники полиции произвели в доме Собчак. По его словам, такие следственные мероприятия не могут проводиться без веских причин.

Алешкин усомнился, что претензии, которые могли быть у правоохранителей к Собчак, могли так быстро исчезнуть.

"Может быть, действительно со следствием была некая проведена работа, связанная с тем, что Ксения заключит сделку и впоследствии избежит ответственности, став таким образом свидетелем обвинения", – высказался он.

По мнению специалиста, Собчак могли гарантировать, что против нее не будут выдвигаться обвинения, если она даст нужные показания.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию РФ. По неподтвержденным данным, она пешком пересекла границу в Псковской области. Отмечалось, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.

Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.



Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

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