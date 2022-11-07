Людмила Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова отказалась комментировать возвращение дочери в Россию.

"Я не комментирую никакие фейковые новости о моей дочери и вообще ничего, что связано с ней", – заявила сенатор Москве 24.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ксения Собчак вернулась на территорию России. По неподтвержденным данным, она пешком пересекла границу в Псковской области. Отмечалось, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.



Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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