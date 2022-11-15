Собчак приехала в офис "Ростеха" на фоне дела о вымогательстве у главы компании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак во вторник, 15 ноября, приехала в столичный офис "Ростеха" на фоне уголовного дела о вымогательстве у гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что микроавтобус журналистки был замечен въезжающим на территорию "Ростеха". По данным агентства, сегодня там должны пройти переговоры с целью уладить возникший конфликт.

25 октября в Москве были задержаны помощник телеведущей Кирилл Суханов и бывший главред издания Tatler Ариан Романовский. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из связанного с Собчак телеграм-канала "Тушите свет".

Позже по этому же делу был задержан журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Все трое арестованы. Они пробудут под стражей минимум до конца декабря.

По данным телеканала РЕН ТВ, Ксения Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет". Адвокат Ариана Романовского рассказал, что со всеми подозреваемыми у журналистки были заключены договоры. Он также заявил, что задержанные не говорили о связях с Собчак якобы из-за условия конфиденциальности, нарушение которого грозило им штрафом в размере 5 миллионов рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!