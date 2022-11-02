Мать Собчак подтвердила наличие у журналистки гражданства Израиля

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Член Совфеда России Людмила Нарусова – мать журналистки Ксении Собчак – подтвердила наличие у телеведущей израильского гражданства. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам сенатора, подобное не является конституционным нарушением, поскольку РФ допускает двойное гражданство.

Нарусова также заявила об отсутствии у Собчак статуса по делу о хищении. Она добавила, что адвокаты обжалуют факт обыска в подмосковном доме журналистки.

"Будет, очень скоро", – ответила сенатор на вопрос о планах Собчак вернуться в Россию.

До этого сообщалось, что журналистке может грозить проверка из-за отсутствия уведомления миграционной службы со стороны Собчак о наличии у нее паспорта другого государства. Израильский паспорт Собчак опубликовала журналистка Тина Канделаки.

Предполагается, что Собчак покинула Россию из-за сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Мужчине предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Вместе с Сухановым обвинение предъявили бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому.



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