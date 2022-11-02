Собчак обвинили в несанкционированной рекламе алкоголя в интернете

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак выдвинуто предупреждение со стороны столичного Управления Федеральной антимонопольной службы за нарушение законов о рекламе алкогольных напитков в интернете.

По данным ведомства, на одном из каналов видеохостинга YouTube была обнаружена реклама игристого вина, которую распространяла Собчак. Согласно законодательству, в РФ запрещено распространение рекламы алкоголя в Сети.

Кроме того, на подобных напитках должна быть маркировка о вреде употребления спиртного. Уточняется, что телеведущая подпала под статью "Нарушение законодательства о рекламе".

"УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения", – цитирует текст документа РИА Новости.

Собчак совершает подобное правонарушение впервые. Журналистка может обжаловать постановление через арбитражный суд в течение 10 суток.

Ранее в СМИ поступила информация, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Им было предъявлено обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о нем.

После же сотрудники МВД сняли постановление о привлечении журналистки в качестве подозреваемой. Но до этого решения Собчак покинула РФ.

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