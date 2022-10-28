Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, сообщает издание РБК со ссылкой на источник.

По его словам, в настоящее время к Собчак претензий нет.

26 октября СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. При этом сама Собчак заявила, что не писала посты в телеграм-канал "Тушите свет" и не имеет отношения и к фейку этого канала.

Отмечалось, что после этого Собчак уехала из России. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы.

Мужчин обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Они якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове. Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Ксении Собчак может грозить проверка в России из-за гражданства Израиля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!