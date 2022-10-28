Адвокат рассказала, выдаст ли Литва Ксению Собчак России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш считает, что власти Литвы не выдадут России сбежавшую журналистку Ксению Собчак, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Адвокат напомнила, что устав Интерпола запрещает выдавать людей, проходящих по каким-то политическим статьям. По словам Ярмуш, статья, по которой Собчак проходит в качестве подозреваемой, не политическая – речь идет о вымогательстве. В то же время журналистка уже заявила, что ее преследуют якобы за политическую деятельность.

"Поэтому я уверена, что ни Литва, ни другие страны, которые подписали это соглашение по международной полиции, ее не выдадут", – считает адвокат.

СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля.

Оказалось, что вместе с Сухановым задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Позже стало известно, что мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове.

Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая. Журналистка до сих пор не прокомментировала свой отъезд из России или статус в уголовном деле, однако назвала арест своего директора недоразумением.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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