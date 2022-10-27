Литва может пересмотреть решение о допуске в страну Собчак

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Литовские пограничники не нарушали правила при пропуске в Литву журналистки и телеведущей Ксении Собчак, однако ее статус может поменяться после проверки на угрозу нацбезопасности, сообщил советник главы государства Кестутис Будрис в эфире радиостанции LRT.

"Нельзя сказать, что при пропуске Собчак была допущена системная ошибка. У нас и сейчас есть инструменты оценить ситуацию по-другому, если спецслужбы придут к выводу, что для этого имеются основания", – пояснил советник президента.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки начались обыски. Позднее стало известно, что это связано с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Ему предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По данным СМИ, у полиции было постановление о задержании Собчак, но она скрылась. Телеведущая выехала из страны в ночь на 26 октября сначала в Белоруссию, а затем в Литву. При этом действия Собчак при планировании маршрута имели цель запутать сотрудников правоохранительных органов: она приобрела билеты онлайн сначала в Дубай, а позднее в Турцию.

Собчак имела право на въезд в Литву, так как у нее есть израильский паспорт. Она может въезжать в эту страну без визы и находиться там в течение 90 суток.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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