Тина Канделаки опубликовала документы Собчак, подтверждающие гражданство Израиля

Фото: телеграм-канал "Тина Канделаки"

Российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала документы журналистки Ксении Собчак, подтверждающие наличие у последней гражданства Израиля. Судя по снимкам, журналистка получила израильский паспорт 20 сентября текущего года. Статус эмигранта она получила 28 марта 2022 года.

Под фотографией Канделаки опубликовала несколько весенних цитат Собчак, в которых журналистка опровергала наличие у себя гражданства, кроме российского.

"Как всегда за словами – ложь и ничего более", – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не сообщила в миграционную службу о наличии израильского паспорта.

Если окажется, что журналистка скрывала второе гражданство, ей грозит уголовная ответственность по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства". За это может грозить наказание в виде обязательных работ до 400 часов.

СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля.

Оказалось, что вместе с Сухановым задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Позже стало известно, что мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове.

Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая. Журналистка до сих пор не прокомментировала свой отъезд из России или статус в уголовном деле, однако назвала арест своего директора недоразумением.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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