Журналист Караулов заявил, что не собирается скрываться от следствия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Объявленный в розыск в России журналист Андрей Караулов заявил, что не собирается скрываться от следствия, однако в настоящее время не может вернуться на родину по показаниям врачей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Караулова, он не знает, в связи с чем мог быть объявлен в федеральный розыск. Он отметил, что узнал об этом от жены.

"В полиции прекрасно знают, где я нахожусь, в какой клинике, что со мной делают, все медицинские документы предоставлены. Зачем меня искать, все знают, где я нахожусь, я не собираюсь скрываться. <...> Возвращаться в Россию мне пока категорически запрещают врачи, нельзя менять климат", – сказал журналист.

24 ноября стало известно, что МВД объявило Караулова в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

До этого сообщалось, что журналист находится в статусе свидетеля по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сам Караулов рассказал, что в его доме прошли обыски. При этом он отметил, что не получал уведомлений о новом статусе в этом деле.

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