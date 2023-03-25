СК возбудил уголовное дело на экс-профессора ВШЭ Сонина за фейки о ВС РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ в отношении 51-летнего экс-проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

"Сонин Константин Исаакович, будучи длительное время несогласным с проводимой руководством РФ внешней и внутренней политикой, трижды создал публикации в мессенджере "Telegram" на своем персональном канале "Константин Сонин", в которых согласно заключениям специалистов содержится информация о действиях ВС РФ", – сообщил собеседник издания.

Сонин работал профессором в ВШЭ в период с 2007 по 2022 год. На факультете экономических наук мужчина выполнял функции научного руководителя.

На должность проректора Сонина назначили в 2013 году. Помимо этого, он является профессором Чикагского университета и сооснователем совместного бакалавриата ВШЭ и Российской экономической школы.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания мужчины на территории РФ или при экстрадиции его заключат под стражу.



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