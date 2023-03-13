Протокол о дискредитации ВС РФ составили на лидера группы "Ногу свело"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Протокол о дискредитации российской армии составили на певца и лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского.

"Судебное заседание пройдет 27 марта", – передает РИА Новости сообщение Хорошевского суда столицы.

Артиста могут обязать выплатить штраф в размере 30–50 тысяч рублей. Также уточняется, что административный арест ему не грозит.

Ранее сообщалось, что Покровского уличили в неоплате коммунальных услуг. У артиста есть квартира в Митине, по которой образовалась задолженность. Управляющая компания жилого дома выиграла суд по этому делу.

В связи с судебным решением приставы возбудили исполнительное производство, направленное на то, чтобы взыскать с музыканта 87 тысяч рублей за коммунальные услуги и 52 тысячи в виде налогов и исполнительских сборов.



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