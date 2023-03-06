Расследование дела Ройзмана о дискредитации ВС РФ завершено

Фото: ТАСС/AP Photo (Евгений Ройзман признан в России иноагентом)

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении признанного в РФ иноагентом экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Владислава Идамжапова.

"Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела <...> по существу может начаться к концу марта", – добавил юрист, комментируя информацию экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) о том, что Ройзман сейчас изучает материалы дела.

Ройзмана задержали в конце августа прошлого года. В его квартире, а также в основанных им Музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски. Сам политик тогда предположил, что причиной произошедшего стала некая его фраза про Украину.

Позже стало известно, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ. Причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных в зоне СВО.



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