Лидера группы "Ногу свело" Покровского разыскивают за долги

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Лидера музыкальной группы "Ногу свело" Максима Покровского уличили в неоплате коммунальных услуг, как сообщает сайт "Комсомольской правды".

Издание отметило, что у артиста есть квартира в Митине, по которой образовалась задолженность. Управляющая компания жилого дома выиграла суд по этому делу.

В связи с судебным решением приставы возбудили исполнительное производство, направленное на то, чтобы взыскать с Покровского 87 тысяч рублей за коммунальные услуги и 52 тысячи в виде налогов и исполнительских сборов.

Ранее в Минэкономразвития предложили снизить порог суммы долга, при которой гражданам России доступно внесудебное банкротство. По словам первого замглавы ведомства Ильи Торосова, речь идет о сумме в 25 тысяч рублей, в то время как максимальную планку могут поднять до 1 миллиона рублей.

"Правда 24": Максим Покровский – о концерте группы "Ногу свело"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!