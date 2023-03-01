Большинство должников по алиментам в Москве проживают в ЮАО – ФССП

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Больше всего должников по алиментам проживают в Южном административном округе столицы. Об этом Москве 24 рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по городу.

Специалисты московского ведомства составили портрет среднестатистического должника по алиментам. По данным столичного главка ФССП, 90,8% неплательщиков – мужчины. Их средний возраст составляет от 35 до 45 лет.

Отмечается, что 46% из них работают и имеют официальный источник дохода, с которого взыскиваются средства на содержание детей. Остальная часть столичных алиментщиков скрывает свой заработок, неофициально трудоустроена или находится в поисках работы.





пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Наибольшее количество должников по алиментным обязательствам проживает в Южном административном округе. В Северо-Западном административном округе Москвы, а также в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах насчитывается наименьшее количество исполнительных производств о взыскании алиментов.

В ведомстве также напомнили, какая ответственность может грозить должникам по алиментам.

"Если неплательщики алиментов после возбуждения исполнительного производства не приступают к исполнению обязательств, то судебный пристав-исполнитель применяет в отношении них комплекс мер принудительного характера, к которым относятся обращение взыскания на имущество, доходы, в том числе денежные средства", – пояснили в столичного главке ФССП.

Также должник рискует получить запретит на выезд за пределы РФ и на управление транспортным средством. Если он продолжит уклоняться от исполнения родительских обязательств, сотрудники органов дознания столичного главка ФССП могут привлечь неплательщика алиментов к административной и уголовной ответственности.





пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве В результате применения в отношении должников комплекса принудительных мер, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за 12 месяцев 2022 года московскими судебными приставами взыскано 2,3 миллиарда рублей на содержание несовершеннолетних детей, что на 33% больше, чем годом ранее.

Ранее в Госдуме предложили отказывать россиянам в ипотечном кредитовании, если они имеют ничем не мотивированный долг по алиментам. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Соответствующее обращение он адресовал министру финансов РФ Антону Силуанову.



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