В России хотят снизить сумму долга, с которой можно подать на внесудебное банкротство

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В Минэкономразвития предлагают снизить порог суммы долга, при которой можно подать на внесудебное банкротство с 50 до 25 тысяч рублей. Об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Обсуждаем снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство, с 50 до 25 тысяч рублей", – сообщил он.

Торосов уточнил, что верхнюю планку хотят увеличить с 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Он заявил, что проработка подобных инициатив уже идет в Минэкономразвития, а законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшие полгода.

Кроме того, первый замглавы Минэкономразвития добавил, что в ведомстве также прорабатывается вопрос о сокращении срока, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства, с десяти до пяти лет.

По поручению президента РФ проводится работа по совершенствованию механизма внесудебного банкротства, в результате чего доступ к ней будет у граждан, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, а единственные доходы у них – выплаты социального характера, рассказал Торосов.

Главной целью нового законопроекта он назвал помощь незащищенным слоям общества, у которых нет денег на процедуру банкротства. Торосов также заявил, что граждане России напрасно боятся статуса банкрота и напомнил, что с момента запуска процедуры внесудебного банкротства в 2020 году до конца декабря 2022-го, с россиян списано около 3 миллиардов рублей и еще 1,5 миллиарда заявлены должниками и будут списаны по окончании процедур.

Ранее Торосов назвал оптимальный для экономики РФ курс доллара. По его словам, уровень в 70 рублей за доллар является балансовым для экономики.

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