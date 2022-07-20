Суд признал банкротом компанию "Открытие Холдинг"

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Арбитражный суд столицы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", которая является экс-акционером кредитной организации "Открытие", сообщает РИА Новости.

Также было принято решение об открытии конкурсного производства сроком на полгода.

Конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства была утверждена временный управляющий холдинга Мария Булатова. Ее отчет назначен на 23 января.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило новый способ предотвращения банкротства. В ведомстве отмечали, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.

Авторы инициативы назвали текущий механизм досудебного урегулирования задолженности через мировое соглашение несовершенным. Уточнялось, что досудебная санация является соглашением между должником и кредиторами на определенных условиях.