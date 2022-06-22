Минтранс РФ не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

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Министерство транспорта РФ в настоящее время не наблюдает условий, которые могли бы послужить причиной банкротства российских авиакомпаний, заявил глава ведомства Виталий Савельев. Об этом сообщает "Российская газета".

"С 2020 года, когда началась пандемия, мы отслеживаем финансовое состояние авиакомпаний и пока не видим предпосылок для банкротства. Компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать", – сказал он.

Савельев напомнил, что ни одна российская авиакомпания не стала банкротом в период пандемии коронавируса. Кроме того, по словам министра, летний сезон является наиболее прибыльным, поэтому авиаперевозчики могут заработать достаточное количество средств для поддержания своей работоспособности.

"Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Но мы все же надеемся, что перевозчики смогут удержаться на рынке. Во всяком случае, будем их поддерживать", – заключил Савельев.

Ранее Савельев заявил, что в Минтрансе РФ обсуждают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере. При этом министр подчеркнул, что они не затронут пассажиров. По словам Савельева, отечественные авиакомпании по-прежнему обеспечивают безопасность полетов на достойном уровне.