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Российская структура Google начала процесс банкротства, следует из уведомления на "Федресурсе".

"Настоящим ООО "Гугл" в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц", – говорится в заявлении.

Из материла следует, что с 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и об оплате труда сотрудников.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял о том, что Google продолжает работать в России и серверы компании по-прежнему действуют на территории РФ. Он отмечал, что с технологической точки зрения российская сеть имеет большой запас прочности.