Google Chrome перестал обновляться у части пользователей из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Браузер Google Chrome перестал обновляться у части российских пользователей в онлайн-магазине Google Play.

При попытке обновить приложение на экран смартфона под управлением операционной системы Android выводится уведомление об ошибке. Пользователям предлагают воспользоваться советами по устранению неполадок.

Конкретной информации о том, является ли сбой временным или имеет характер постоянного ограничения, не поступало.

В марте Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. С начала мая в стране полностью закрыта возможность скачивания и обновления платных приложений.