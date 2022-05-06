Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в РФ

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Возможность скачивания и обновления платных приложений в Google Play заблокировали в России.

"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", – говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.

Позже глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с IT-компаниями аналога Google Play. Он отметил важность создания полноценной экосистемы, которая развивалась бы сама и регулировалась бы крупнейшими участниками рынка. Кроме того, до конца мая будет запущена бета-версия российского магазина приложений, добавил он.