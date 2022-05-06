Клиенты сервиса "Qiwi Кошелек" временно не могут пополнять баланс в App Store и iTunes

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С "Qiwi Кошелька" временно невозможно пополнить балансы сервисов AppStore и iTunes, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Qiwi.

Уточняется, что невозможность пополнения связана с решением поставщика услуги.

В марте Visa объявила о приостановке всех операций в России из-за ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что на территории России не будут работать любые карты Visa, выпущенные за границей.

Аналогичная ситуация сложилась с платежной системой Mastercard.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В ЦБ ранее заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.