ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами – СМИ

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Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Об этом в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на три источника на платежном рынке сообщает РБК.

По информации издания, ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о переводах между россиянами. В частности, Банк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Кроме того, в отчете будут переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей.

Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI. Как рассказал заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, Банк России начнет данный мониторинг в 2022 году.

Новые формы отчетности необходимы для оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах, рассказал изданию представитель ЦБ. Собеседник отметил, что сведения будут использоваться для анализа рынка в России и для формирования статистических показателей.

Участники рынка считают, что такая мера нужна для борьбы с бизнесом, который принимает оплату на личные карты, с нелегальными онлайн-казино и криптообменниками.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одного человека, открытыми в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей. По ее мнению, подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.