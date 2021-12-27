Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:33

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами – СМИ

экономика финансы общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Об этом в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на три источника на платежном рынке сообщает РБК.

По информации издания, ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о переводах между россиянами. В частности, Банк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Кроме того, в отчете будут переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей.

Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI. Как рассказал заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, Банк России начнет данный мониторинг в 2022 году.

Новые формы отчетности необходимы для оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах, рассказал изданию представитель ЦБ. Собеседник отметил, что сведения будут использоваться для анализа рынка в России и для формирования статистических показателей.

Участники рынка считают, что такая мера нужна для борьбы с бизнесом, который принимает оплату на личные карты, с нелегальными онлайн-казино и криптообменниками.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одного человека, открытыми в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей. По ее мнению, подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Банки начали взимать комиссию за перевод денег сторонним кредитным организациям

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать