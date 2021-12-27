ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Об этом в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на три источника на платежном рынке сообщает РБК.
По информации издания, ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о переводах между россиянами. В частности, Банк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Кроме того, в отчете будут переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей.
Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI. Как рассказал заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, Банк России начнет данный мониторинг в 2022 году.
Новые формы отчетности необходимы для оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах, рассказал изданию представитель ЦБ. Собеседник отметил, что сведения будут использоваться для анализа рынка в России и для формирования статистических показателей.
Участники рынка считают, что такая мера нужна для борьбы с бизнесом, который принимает оплату на личные карты, с нелегальными онлайн-казино и криптообменниками.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одного человека, открытыми в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей. По ее мнению, подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.
Банки начали взимать комиссию за перевод денег сторонним кредитным организациям
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