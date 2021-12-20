ЦБ РФ предложил ограничить вклады для малоимущих

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Банк России выступил с предложением ограничить размер специального депозита для малообеспеченных граждан на уровне 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Российская газета".
В регуляторе, по словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, считают важным ввести исключительные преференции для данной категории клиентов банков. В особенности речь идет о тех, кто пользуется картами "Мир".
Рассматривается вариант с определенным коробочным продуктом.
"В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", – добавил Чистюхин.
Также предлагается устанавливать защиту некоторой суммы денег от автоматического списания: например по задолженностям. Ее уровень пока не установлен.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить малоимущие и многодетные семьи от пошлины за нотариальные услуги в случае смерти одного или обоих родителей.
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