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Москва 24

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Общество

09:35

В ГД выступили за введение сертификатов на еду и лекарства для малоимущих

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в нижней палате парламента поддержали идею оказания продовольственной помощи малоимущим и разработали соответствующий законопроект. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы предложили использовать термин "сертификат" с определенным номиналом. И не просто продовольственные, а продовольственно-лекарственные сертификаты, чтобы гражданин сам распоряжался и понимал, когда, на что тратить. Список товаров и лекарств определялся бы правительством", – сказал Нилов, комментируя инициативу Минэкономразвития.

По его словам, данная помощь должна оказываться нуждающимся гражданам, в том числе с учетом индивидуальных особенностей.

"Давайте создадим более оптимальные условия и дадим возможность гражданину тратить сертификат по его усмотрению в рамках тех ограничений, которые будут правительством установлены. Я имею в виду перечень товаров", – сказал он.

Ранее в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально-значимые товары отечественного производства.

До этого Союз потребителей России выступил с инициативой ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся, которые получают жилищные субсидии. Таким гражданам предлагалось ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей, которые будет разрешено тратить исключительно на продовольствие отечественного производства.

Собянин утвердил порядок реализации проекта по увеличению доходов малоимущих семей

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