Юрист рассказала, кому по закону положена 13-я зарплата

Перед Новым годом россияне получат сразу две выплаты – за декабрь и январь. Речь идет о зарплатах, пенсиях, пособиях, премиях. Все из-за длинных новогодних праздников. Рассказываем, кто может претендовать на двойную выплату, а кому придется подождать окончания праздников.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодние выплаты

Пенсии, зарплату за январь, премии и пособия россиянам выплатят перед Новым годом, рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "По общему правилу Трудового кодекса выплаты перед праздничными выходными днями, если они приходятся на день выплаты заработной платы, пенсий, в том числе социальных пособий, производятся перед указанными праздниками", – сказала депутат.





Светлана Бессараб член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Поскольку новогодние каникулы достаточно длительные и многие граждане в период с 1-го по 9-е число включительно должны были получить заработную плату, пенсию, социальное пособие – все эти выплаты произведут в последний рабочий день. Последний рабочий день получается 30 декабря.

Сотрудники, у кого по коллективному договору предусмотрена годовая премия, получат ее не позже 30 декабря, подчеркнула депутат. "Большинство абсолютное регионов Российской Федерации обязательно поздравляют с праздником многодетные семьи, своих ветеранов дорогих, ветеранов труда, граждан малоимущих, проводятся благотворительные балы и концерты. И конечно, все стараются приурочить это к новогодним праздникам", – сказала Бессараб. По ее словам, нуждающихся россиян ждут соответствующие подарки от региональных и муниципальных властей.

Новогодние выплаты для пенсионеров могут стать ежегодными

13-я зарплата

Такого понятия, как "13-я зарплата", в Трудовом кодексе нет, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Однако в законе есть норма о поощрении за труд. Работодатель награждает работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Например, выдает премию, объявляет благодарность, вручает ценный подарок, почетную грамоту или представляет к званию лучшего по профессии.





Марина Астаева член Ассоциации юристов России 13-я зарплата или годовая премия оплачивается работодателем за определенные заслуги работника. А в какие сроки и в каком размере, может определяться локальными нормативными актами. Например, положением о премировании либо в коллективном договоре, действующем в компании.

13-ю зарплату выплачивают по решению руководителя. Списка должностей или профессий, которым выдают годовую премию, не существует. На практике ее выплачивают бюджетникам, военнослужащим и работникам крупных корпораций. Сотрудники небольших фирм могут рассчитывать на поощрение при удачном финансовом годе.

Ранее сообщалось о том, что 65% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам премии по итогам 2021 года. Премировать всех своих сотрудников собирались 36% опрошенных организаций, а 29% – лишь некоторых. Из тех, кто отказался поощрять работников, почти половина пожаловалась на то, что до сих пор восстанавливаются после пандемии. В целом неправильным выплачивать новогодние премии считают 15% опрошенных работодателей.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсии

В Москве минимальная пенсия неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года вырастет до 21 193 рублей.

Пенсию в декабре за январь выплатят тем россиянам, кто получает ее в почтовых отделениях первого числа каждого месяца. Те же, кому выплаты приходят с 3-го числа, смогут забрать свои деньги в срок: "Почта России" согласилась сократить число нерабочих дней по просьбе ПФР.

Ранее депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. По предварительным расчетам, в 2022 году на это необходимо заложить 786,2 миллиарда рублей, в том числе 66,4 миллиарда – на выплаты военным пенсионерам и 719,8 миллиарда – получателям страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Если законопроект примут, то российские пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату с 2022 года.

