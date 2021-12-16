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11:47

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В Госдуме назвали размер и сроки получения предновогодней выплаты пенсионерам

Подарок от Госдумы: получат ли пенсионеры предновогоднюю выплату в этом году
общество политика эксклюзив

Фото: Depositphotos/yli9445yli9445

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что в случае принятия законопроекта российские пенсионеры начнут получать предновогоднюю выплату со следующего года.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект о введении ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. Планируется, что деньги на эти цели выделят из федерального бюджета. По предварительным расчетам, в 2022 году на это необходимо заложить 786,2 миллиарда рублей, в том числе 66,4 миллиарда – на выплаты военным пенсионерам и 719,8 миллиарда – получателям страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению.

Предполагается, что предновогодняя выплата будет в том же размере, что и обычная пенсия, которую получает пенсионер. В этом году, конечно, мы уже не успеем принять. Потому что только направили заключение в правительство, а на следующей неделе, в среду, будет последнее пленарное заседание.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя фракции ЛДПР

В тексте законопроекта говорится, что, предположительно, закон может вступить в силу 1 июля 2022 года.

Депутат отметил, что ЛДПР постоянно предлагает дополнительные законодательные решения для повышения уровня пенсионного обеспечения. "С учетом низких пенсий, заложенных низких коэффициентов индексации, неиндексации пенсии работающих пенсионеров, неполной индексации военным пенсионерам мы регулярно предлагаем законопроекты, и это одна из наших идей, направленных на повышение уровня пенсионного обеспечения", – пояснил Нилов.

Ранее стало известно, что россияне, получающие пенсию в почтовых отделениях первого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. В Пенсионном фонде уточнили, что Почта России согласилась сократить число нерабочих дней по просьбе ПФР. Благодаря этому те, кто получает пенсию с 3-го числа, смогут забрать свои деньги в срок.

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