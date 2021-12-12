Депутат Госдумы рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году

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В 2022 году в России упростят налоговую систему и улучшат экологическую обстановку. Об этом рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых", – сказала парламентарий в беседе с Ura.ru.

С 2022 года вырастет часть социальных выплат, добавила Бессараб. Также в России планируют развивать цифровизацию, поэтому со следующего года внедряется внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат.

"Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению", – пояснила депутат.

Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.