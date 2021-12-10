Миронов предложил ввести в РФ ежегодную 13-ю пенсию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.
"Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию. Надеюсь, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов", – подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения по дополнительной компенсации пенсионерам высокой инфляции в стране.
Глава ведомства Антон Котяков отметил, что федеральным бюджетом на 2022–2024 годы предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако в условиях нынешней инфляции этого мало.
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