Россиянам напомнили о повышенном пособии по безработице за 5 лет до выхода на пенсию

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Россияне, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, имеют право на государственные льготы и выплаты, напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Так, предпенсионеры имеют право на пособие по безработице в повышенном размере. В следующем году размер выплаты составит 12 792 рубля.
"Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Ногайлиева уточнила, что размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом. Помимо этого, за пять лет до выхода на пенсию можно получить накопительную часть пенсии или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа.
Кроме того, предпенсионеры освобождаются от уплаты ряда налогов – земельного на участок площадью не более шести соток и налога на квартиру, жилой дом, хозяйственное строение, гараж или машиноместо. Кроме того, существует региональная льгота по транспортному налогу.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
По словам Орлова, многие пенсионеры в силу возраста имеют проблемы со здоровьем, в связи с чем нуждаются в дополнительном отдыхе.
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