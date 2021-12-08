В России предложили увеличить отпуск для работающих пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщает RT.
Орлов объяснил, что сейчас пенсионеры имеют право на 28 дней оплачиваемого отпуска и 14 дней неоплачиваемого. При этом у работающих несовершеннолетних длительность первого составляет 31 день.
"В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, <...> прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, оставив при этом право на дополнительный отпуск сроком до 14 дней без сохранения заработной платы", – говорится в письме.
По словам Орлова, многие пенсионеры в силу возраста имеют проблемы со здоровьем, в связи с чем нуждаются в дополнительном отдыхе.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Как напомнили его авторы, решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян якобы затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов
Позже в Минтруде РФ объяснили, что отказ правительства принимать соответствующие документы обусловлено отсутствием в них конкретных механизмов реализации предложенных изменений.
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